Le alternative

Le strisce adesive ad alta resistenza possono sostenere un peso sorprendente e sono facili da rimuovere senza danneggiare la parete. Assicurati di seguire le istruzioni del produttore per ottenere i risultati migliori. Sono particolarmente adatte per superfici lisce come piastrelle o vetro.

Le viti adesive hanno una superficie adesiva che si attacca alla parete. Sono ideali per oggetti di peso medio e possono essere rimosse senza lasciare residui.

Un nastro biadesivo in schiuma è abbastanza resistente da sostenere oggetti pesanti. È ideale per fissare mobili leggeri senza forare ed è facile da applicare e rimuovere.

Le cinghie di sicurezza per mobili si fissano alla parte posteriore del mobile e alla parete utilizzando un adesivo.

Le strisce in velcro autoadesive sono una soluzione flessibile, particolarmente utile per oggetti che devono essere spesso rimossi e riattaccati.

Alcuni kit anti-ribaltamento sono progettati per essere installati senza viti. Spesso utilizzano pads adesivi per fissare il mobile alla parete.

Posiziona una base antiscivolo sotto il mobile per evitare che si sposti, particolarmente utile su superfici scivolose.

E ancora, una staffa attaccata al pavimento e alla base del mobile fornisce stabilità senza bisogno di forare la parete.