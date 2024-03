Come pulire le griglie del forno incrostate

Griglie del forno incrostate? Esistono diversi metodi efficaci per pulirle. Scegli il metodo che ti sembra più adatto tra quelli proposti. Vedrai, presto torneranno splendenti!

Bicarbonato

Riempi il lavello o una grande vasca con acqua calda. Aggiungi due o tre cucchiai di bicarbonato di sodio e mezza tazza di sapone per piatti. Immergi le griglie del forno nella soluzione e lasciale in ammollo da almeno 30 minuti fino a qualche ora, a seconda di quanto sono sporche. Trascorso questo tempo, strofina le griglie con una spugna pulita. Risciacquale abbondantemente e lasciale asciugare all’aria.

Ammoniaca

Disponi le griglie del forno su un vecchio asciugamano. Spruzza un quantitativo generoso di ammoniaca sulle griglie e lascia agire per 10-20 minuti. Utilizza uno spazzolino da denti vecchio, un asciugamano da cucina o una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco. Risciacqua le griglie accuratamente.

Fogli per asciugatrice

Posiziona le griglie del forno sopra i fogli per asciugatrice in una vasca da bagno. Riempi la vasca con acqua calda, coprendo le griglie. Aggiungi mezza tazza di sapone per piatti. Lascia tutto in ammollo durante la notte. Svuota la vasca al mattino e utilizza i fogli per asciugatrice inzuppati per pulire le griglie.