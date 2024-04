L’oroscopo di lunedì 29 aprile

O roscopo di lunedì 29 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Una persona diventa meno presente, si fa meno vicina, ma la cosa ha un senso. Venere si allontana, alleggerendo il peso e l’importanza delle relazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Benvenutissima Venere, pianeta che ora abita insieme a voi, che colora di bellezza e di sensualità questo periodo. Ritrovate il gusto della misura, della socialità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte fissa ogni tipo di caos, di contraddizione. E lo fa con una certa energia, mettendo in chiaro che cosa non funziona. Impossibile mentire a voi stessi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete il coraggio della fantasia, guadagnandovi un rapporto migliore con i sogni e con ogni forma di immaginazione. Per questo vivete molto bene il presente.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sole e Luna brillano in buon aspetto, regalandovi un ottimo equilibrio che unisce emozioni e forza vitale. Per questo farete ogni cosa come si deve, senza sbagliare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Marte vi obbliga a ribellarvi a tutte quelle imperfezioni che stavolta non potete in nessun modo sopportare o tollerare. Sarete intransigenti con qualcuno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Finalmente Venere non vi chiede più di essere troppo vicini a qualcuno, così impegnati ad accontentare gli altri. Finalmente ritrovate il vostro equilibrio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Mentre Nettuno vi seduce con le sue divertenti proposte di fuga, ecco che qualcuno inizia a chiedervi di più e di meglio. Che fare? Usate l’arma del compromesso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una stana energia oggi vi impone di chiarire, di fare qualcosa di concreto per risolvere una situazione dubbia, incerta, poco comprensibile. Difficile resistere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Un momento che vi vede particolarmente carichi di immaginazione, molto disposti a sognare e ad inventare qualcosa di bello, di simpatico. Davvero un momento che vi piace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La nuova quadratura di Venere sembra chiedervi di trovare accordi ed equilibri migliori che regolino vita privata e professionale. Dovete rivedere qualcosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno si carica di grande forza, aiutandovi così a vivere da vicino a certe visioni, certi sogni e progetti che hanno bisogno di essere creduti per funzionare.