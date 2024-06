Leggi anche Come pulire le scarpe scamosciate

Pulizia manuale con bicarbonato di sodio

Rimuovi i lacci dalle scarpe. Riempi un secchio o un contenitore con 1 gallone d’acqua e 1 tazza di bicarbonato di sodio. Immergi le scarpe e i lacci nella soluzione per un’ora. Usa una spazzola da pulizia (o uno spazzolino da denti) per strofinare via le macchie. Risciacqua bene e lascia asciugare all’aria.

Pulizia con detersivo per piatti e aceto

Mescola ½ tazza di bicarbonato di sodio con 2 tazze di aceto bianco. Immergi una spugna o un panno umido nella soluzione e applicala alle scarpe, strofinando delicatamente il tessuto. Per le aree molto sporche, usa una spazzola a setole morbide e la soluzione di pulizia.

Pulizia con dentifricio

Applica una piccola quantità di dentifricio bianco non in gel. Con uno spazzolino da denti strofina delicatamente la superficie delle scarpe per rimuovere le macchie, effettuando movimenti circolari. Fai agire il dentifricio per una decina di minuti. Poi sciacqua abbondantemente con acqua pulita e lascia asciugare.