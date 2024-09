C’è chi le ama con il tacco stiletto, chi con con il tacco kitten, chi addirittura con un pratico tacco a blocco: quando si parla di slingback, ogni variazione sul tema è ben accetta. A validare la nostra opinione sono anche le tendenze scarpe della moda autunno 2024: dalle sfilate delle collezioni fino ai look delle it-girls nello street style internazionale, è chiaro che le slingback si fregiano anche questa stagione del titolo di must-have assoluto. Come indossarle e quali comprare? Ti sveliamo tutto in questo prontuario di stile da consultare subito.

Leggi anche 5 borse da abbinare al trench questo autunno

Come indossare le slingback?

Ti sorprenderà scoprire quanto versatili siano le slingback. Tutto dipende naturalmente dalla tipologia di scarpa che sceglierai ma, se il tuo intento è trovare un’alleata passepartout, il consiglio che ti offriamo è di puntare sul minimalismo. Riduci i dettagli (fiocchetti, applicazioni metalliche, cristalli e chi più ne ha più ne metta) al minimo essenziale. Un paio di semplici slingback nere staranno benissimo in abbinamento con i tuoi vestiti più chic ma anche con pratici jeans dal taglio dritto. Tradotto: potrai indossarle da mattina a sera, con i look casual ma anche con quelli più glamour.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Inoltre, prima di scegliere le tue slingback per l’autunno 2024, lasciati ispirare dai colori di tendenza che abbiamo avvistato proprio nello street style. Oltre al classico nero, le it-girls stanno già sfoggiando il nuovo (e già iconico) Rosso Ancora di Gucci. Non mancano poi le licenze poetiche che ci spingono a considerare anche il classico rosso e le nuance più audaci, come il rosa e le proposte in pelle effetto-metallizzato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche 10 blazer per i look del tuo rientro in ufficio

Shopping: i modelli must-have da comprare ora

Passiamo all’azione. Stabilito il tuo budget, potrai procedere con la scelta delle tue slingback. Identifica le tue necessità: ti assicuriamo che partendo da queste, l’acquisto perfetto non sarà un’utopia. Se conti di indossarle principalmente in occasioni glamour, punta sulle slingback in tessuto dall’effetto vedo-non-vedo e con cristalli applicati (che poi, ti assicuriamo che nulla ti vieterà di sfoggiarle anche di giorno). Se invece desideri cogliere questa occasione per tendere verso un guizzo di follia, concediti un vezzo cromatico: le slingback rosse così come quelle rosa in pelle laminata, non ti faranno passare inosservata. Cerchi la comodità? Sentiti libera di pronunciare il tuo sì davanti alle slingback flat o a quelle con il tacco a blocco. Il comfort, anche quando si parla di stile, non è mai negoziabile.

In tessuto a rete con cristalli applicati, Zara (€55,95)

In pelle verniciata e con tacco kitten, Jimmy Choo (€695)

Modello flat e bicolor, Parfois (€29,99)

In pelle dalla finitura glossy e con tacco kitten, & Other Stories (€119)

In pelle verniciata e con logo frontale, Prada, su MyTheresa (€930)

In pelle metallizzata e con tacco a blocco, Aquazzurra, su MyTheresa (€595)

Con punta e tacco squadrati, Calvin Klein (€229,90)

In pelle laminata effetto rettile, Loriblu (in sconto a €175)

Con tacco chunky e dettaglio in metallo, Geox (in sconto a €77,94)

Con fiocchetto frontale e fibbia in metallo dorato, Rouje (€240)

In vernice con cinturino, Amato Daniele

Leggi anche Gli anelli da cocktail per il ritorno agli aperitivi in città