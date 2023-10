Come realizzare un pouf a sacco fai da te

I l pouf a sacco è un elemento d'arredo versatile, che si adatta bene ad ogni ambiente della casa, interno o esterno. In questa guida vedremo come realizzare un “bean bag" fai da te. Se avete un po' di dimestichezza con la macchina da cucire, il procedimento non è difficile. Pronte a mettervi alla prova?

Occorrente

forbici

stoffa

polistirolo

macchina da cucire

Procedimento

Scegliete la stoffa adatta all’ambiente in cui andrete a posizionare il pouf.

Tagliate con le forbici un cerchio del diametro di 1 metro circa: sarà la base del vostro pouf. Ritagliate tre spicchi di due metri incurvandone il fondo: queste tre componenti vi serviranno per le pareti del pouf. Create altri spicchi di misure più piccole per l’interno: dovrete ottenere due sacchi di forma conica, uno che contenga l’altro.

Cucite le varie parti fino a ottenere un cono, e applicate una cerniera lungo il lato del pouf. Chiudete anche la parte superiore con un altro pezzo di tessuto circolare.

Riempite con palline di polistirolo espanso: sono molto leggere e vi consentono di spostare il pouf ovunque vogliate. Imbottiture ugualmente valide ma più pesanti sono il memory foam o materiali naturali come fagioli, riso, ceci o mais.

È consigliabile creare sempre una fodera interna della stessa forma del pouf per evitare di spargere i pallini di polistirolo in fase di riempimento o per in caso dovesse rompersi il tessuto.