Come realizzare un presepe di cartone fai da te

Siete amanti del fai da te e delle tradizioni Natalizie? In questo caso allora potrebbe interessarvi questa guida che vi illustra come realizzare un presepe di cartone in autonomia. Se avete un po’ di tempo libero, divertitevi a liberare la vostra creatività.

Pensate al progetto e procurarsi il materiale

Prima di realizzare il vostro presepe di cartone, è importante che abbiate le idee chiare su come costruirlo, quali saranno gli elementi e le dimensioni del progetto. Fatto questo, è necessario procurarsi tutto l’occorrente per iniziare la lavorazione: un pennarello per disegnare le sagome, un taglierino per ritagliare i contorni e le fessure, la colla vinilica per assemblare le parti, i colori a tempera per la pittura finale e, ovviamente, il cartone. Potete utilizzare i pacchi da imballaggio per creare le forme più consistenti, mentre per i dettagli più piccoli è meglio usare le scatole delle scarpe.

La base

Ora potete mettervi al lavoro, partendo dalla base del vostro presepe. Utilizzate una superficie piuttosto estesa di cartone spesso e rigido, meglio se rettangolare. Se volete creare dei dislivelli, applicate sulla base delle scatole più piccole, su cui adagiare personaggi, casette e quant’altro.

La capanna

Ora create la capanna. Procuratevi una scatola di cartone a forma di parallelepipedo e rimuovete da questa sia la facciata frontale, che fungerà da ingresso, sia quella sovrastante. Dopo averla saldata alla base, costruite il tetto: piegate una superficie di cartone sottile e incollatela sopra la capanna. Infine, inserite un po’ di paglia nella fessura aperta.

Le casette

La capanna è pronta, è il momento quindi di occuparsi delle casette. Assemblate vari parallelepipedi di diverse dimensioni, tutti più piccoli della capanna., conservando tutte le superfici. Dopo aver disegnato con il pennarello porte e finestre, ritagliate i bordi con il taglierino facendo attenzione a non toccare le estremità, in modo da poter aprire e chiudere le ante. Se volete, potete riprodurre i tetti così come avete fatto per la capanna. Ponete le casette sulla base, collocando le più piccole sullo sfondo o sui dislivelli.

Le statuette

È il momento delle statuette. Si tratta della fase più complessa del lavoro perché necessitano, oltre che della sagoma, anche di una base spessa che le sostenga. Intagliate un solco nella base, dentro il quale incastonare i piedi dei personaggi, fermandoli con un po’ di colla e posizionandoli all’interno del presepe.

Dipingete

Avete costruito tutti i componenti del presepe di cartone. Ora non vi resta che prendere le tempere e colorarlo. Cercate di renderlo più naturale possibile, alternando bianco e grigio con qualche tocco di colore per porte e finestre. Per la capanna, invece, optate per il marrone.

Ornamenti

A questo punto manca solo il tocco finale: la decorazione. Per rendere il presepe ancora più realistico, potete incollare dei pezzi di corteccia e del muschio sulla base per simulare il terreno, oppure dei sassolini su una casetta, che sembreranno dei mattoni. Potete anche creare un ruscello con della carta stagnola o dare una spruzzata di neve con delle paline al polistirolo.

Non vi resta che applicare le luci colorate al vostro presepe e scegliere dove collocarlo.