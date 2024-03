Come sistemare le borse nell’armadio

P er ottimizzare lo spazio nel tuo armadio, ecco alcune idee per sistemare le borse in modo funzionale e ordinato.

Dimensione, forma, colore

Un modo facile per sistemare le borse è separarle in base alla loro dimensione e alla loro forma. Un esempio? Conserva da una parte le borse a tracolla e da un’altra quelle a mano. Questo ti aiuterà a trovare con facilità le borse a seconda dell’occasione. Un altro tipo di divisione intelligente puoi farla seguendo i colori. In questo caso, conserva le borse scure da un lato e quelle chiare da un altro lato.

Appendini, ganci e divisori

Posiziona gli appendini o i ganci all’interno dell’armadio o sulla parete. Assicurati che le borse siano appese in modo ordinato e di sistemarle in punto in cui non le urti frequentemente. Puoi optare anche per inserire dei divisori sulle mensole dell’armadio. Sono degli oggetti molto funzionali: mantengono le borse in posizione verticale e separate e ti permettono di vederle tutte, comprese quelle più piccole che altrimenti potrebbero essere coperte.

Scatole con etichette o custodie trasparenti antipolvere

Se decidi di conservare le borse all’interno di alcune scatole, ricordati di apporre delle etichette leggibili in modo da sapere cosa c’è dentro le varie scatole senza il bisogno di aprirle tutte per trovare la borsa che ti serve. Usa etichette chiare o trasparenti per un facile riconoscimento. Per proteggere le borse dalla polvere e dai graffi e avere sempre sott’occhio, puoi conservarle anche in custodie trasparenti antipolvere.