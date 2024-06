Come sostituire l’ammorbidente

S e stai cercando alternative ai tradizionali ammorbidenti per tessuti, ci sono diverse opzioni che possono lasciare i tuoi vestiti morbidi. Ecco alcuni sostituti dell’ammorbidente.

Aceto bianco

L’aceto è un’opzione naturale versatile ed economica. Aggiungilo al dispenser dell’ammorbidente della tua lavatrice. Contiene acido acetico, che aiuta a rendere i tessuti morbidi e ridurre l’effetto elettrostatico. Per un carico di bucato di dimensioni medie, aggiungi mezza tazza di aceto bianco distillato direttamente nella lavatrice all’inizio del ciclo di risciacquo. Per un bucato più profumato, aggiungi un paio di gocce di olio essenziale (come la lavanda) all’aceto.

Bicarbonato di sodio

Puoi sostituire l’ammorbidente con il bicarbonato di sodio, aggiungendolo direttamente alla lavatrice durante il ciclo di risciacquo. Per un carico di bucato di dimensioni medie, aggiungi mezza tazza di bicarbonato di sodio al cestello della lavatrice insieme al tuo detersivo abituale. Il bicarbonato aiuta a rendere i tessuti morbidi e a neutralizzare gli odori.

Balsamo per capelli

Mescola sei tazze di acqua calda con due tazze di balsamo per capelli. Mescola fino a ottenere una soluzione omogenea e versala in un contenitore. Usalo nella lavatrice dove normalmente aggiungeresti l’ammorbidente liquido. Questo ammorbidente fatto in casa è una soluzione naturale e può rendere i tuoi vestiti morbidi e profumati senza l’uso di prodotti chimici.