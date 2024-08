Con il passare del tempo la doccia non sembra più pulita come prima e non sai come togliere il giallo dalle mattonelle? Spesso la causa è il calcare. Ecco perché è fondamentale eseguire una pulizia accurata per togliere le macchie. Avere ospiti in casa e fargli trovare il piatto doccia o le piastrelle ingiallite non è il massimo. Inoltre, le mattonelle e il piatto doccia possono diventare una fonte di infezioni da batteri e funghi. Ma come farle tornare bianche? Puoi usare diversi metodi.

Togliere il giallo dalle mattonelle con spray professionali

In commercio ci sono tanti prodotti anticalcare. Alcuni sono a base di ingredienti naturali, altri sfruttano le potenzialità della chimica. Sta a te scegliere quello che preferisci. Potresti scegliere uno sgrassatore creato apposta per rimuovere l’ingiallimento. In questo caso basta applicarlo e lasciarlo agire per alcuni minuti, quindi risciacquarlo, magari con acqua tiepida.

Leggi anche Come lavare il tappetino della doccia

Usa il vapore

Un’altra soluzione è utilizzare un apparecchio a vapore. Infatti, l’alta temperatura può aiutarti a sciogliere facilmente le incrostazioni senza danneggiare il piatto doccia o le mattonelle.

Togliere il giallo dalle mattonelle con il bicarbonato di sodio

Un metodo naturale è l’utilizzo del bicarbonato di sodio insieme all’acqua ossigenata. Mescola tre parti di bicarbonato con una parte di acqua ossigenata e un po’ di acqua calda. Otterrai un composto denso, che devi applicare sulle macchie gialle.

Lascialo agire per circa 30 minuti, poi strofina con una spazzola a setole dure (va bene anche uno spazzolino da denti) e risciacqua con acqua calda.

Leggi anche Come pulire l’erogatore della doccia

Metodi naturali: aceto e bicarbonato

Un altro metodo naturale è preparare una soluzione di aceto e bicarbonato. Basta mescolare due bicchieri di acqua calda e aceto e mezzo bicchiere di bicarbonato, applicare la soluzione sulle macchie gialle e lasciare agire per circa 20 minuti. A questo punto, basta risciacquare con acqua calda e il gioco è fatto.