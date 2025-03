Creare le tue tovagliette ti permette di personalizzarle per abbinarle all’arredamento, celebrare occasioni speciali o semplicemente esprimere il tuo stile. Realizzare tovagliette fai da te è un progetto facile e gratificante. Dalle scelte dei tessuti ai ritocchi finali, le possibilità sono infinite. Inoltre, sono regali premurosi per amici e familiari. Sei pronta per iniziare? Ecco una guida per creare le tue tovagliette uniche.

Materiali necessari

Tessuto (cotone o lino, perfetti per resistenza e facilità di cucito)

Macchina da cucire

Filo (in tinta o a contrasto, a seconda del design)

Forbici o taglierina rotante

Metro da sarta o righello

Spilli

Ferro da stiro e asse da stiro

Interfodera per maggiore rigidità (opzionale)

Procedimento

Lava e stira il tessuto per prevenire il restringimento e assicurarti che sia uniforme. Taglia il tessuto in rettangoli, solitamente 30×45 cm, ma puoi regolare la dimensione secondo le tue preferenze. Se desideri che le tovagliette siano più rigide, taglia l’interfodera della stessa misura del tessuto e fissala al lato rovescio del tessuto usando il ferro da stiro. Sovrapponi due pezzi di tessuto con i lati dritti rivolti verso l’interno. Fissa con gli spilli i bordi lasciando una piccola apertura per girare. Cuci lungo i bordi con un margine di cucitura di circa 0,5 cm. Gira la tovaglietta sul lato dritto attraverso l’apertura. Usa un attrezzo per spingere fuori gli angoli in modo netto. Stira la tovaglietta per appiattirla. Chiudi l’apertura piegando i bordi grezzi all’interno e cucendo un punto diritto lungo tutto il bordo per una finitura elegante.

