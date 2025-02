Che tu abbia bisogno di una libreria, di uno scaffale per la cucina o di un ripiano per il garage, ci sono molte soluzioni semplici e accessibili che puoi realizzare con materiali di recupero o facilmente reperibili. In questo articolo, esploreremo tre idee di scaffalature fai da te che non richiedono competenze avanzate o attrezzature costose. Ogni progetto è pensato per essere realizzato con pochi materiali e strumenti di base, rendendolo ideale anche per i principianti. Seguendo le istruzioni passo-passo, potrai creare delle scaffalature pratiche e decorative che si adattano perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile.

Scaffalatura con cassette di legno

Materiali

Cassette di legno (come quelle della frutta)

Viti e tasselli

Vernice (opzionale)

Strumenti

Trapano

Cacciavite

Pennello (se si decide di verniciare le cassette)

Procedimento

Pulisci le cassette di legno e, se desideri, dipingile con la vernice scelta. Una volta asciutte, posiziona le cassette sulla parete nella disposizione desiderata. Segna i punti in cui fissare le viti e i tasselli. Usa il trapano per fare i fori nei punti segnati. Fissa le cassette alla parete con le viti e i tasselli.

Scaffalatura con tubi idraulici

Materiali

Tubi idraulici in metallo

Mensole in legno

Viti e tasselli

Strumenti

Trapano

Cacciavite

Sega (per tagliare le mensole alla misura desiderata)

Procedimento

Taglia le mensole in legno alla lunghezza desiderata. Assembla i tubi idraulici per creare la struttura della scaffalatura. Posiziona le mensole sui tubi e segna i punti in cui fissare le viti e i tasselli. Usa il trapano per fare i fori nei punti segnati. Fissa la struttura alla parete con le viti e i tasselli.

Scaffalatura sospesa con corde

Materiali

Assi di legno

Corde robuste

Ganci a soffitto

Strumenti

Trapano

Cacciavite

Forbici (per tagliare le corde)

Procedimento

Pratica dei fori agli angoli delle assi di legno. Fai passare le corde attraverso i fori e annoda le estremità per fissarle. Fissa i ganci al soffitto nei punti desiderati. Appendi le assi di legno ai ganci utilizzando le corde.

