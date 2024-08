Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Lasciate che qualcuno riempia la sua giornata facendo cose, impegnandosi, anche se magari non siete d’accordo. Perché il fare l’aiuterà a vivere meglio il suo momento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Siate sempre aperti al dialogo e allo scambio, evitando di chiudervi o di non dire. Perché questo cielo favorisce i racconti, la condivisione di emozioni e pensieri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sembra che abbiate ottime possibilità di occuparvi di piccole cose, di fare tutto ciò che serve senza però, per questo, avvertire il peso dell’impegno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di parole e di movimenti che raccontino bellezza, di notare certi dettagli che esprimono gusto e perfezione. Un desiderio che dovreste assecondare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcosa vi fa sentire in dovere di fare, di risolver e di gestire quelle cose che sono in sospeso. Fatelo per poi sentirvi liberi e leggeri, per non pensarci più.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sempre riuscirete ad esprimere in modo ottimale i vostri pensieri, quelle idee che avete e che non tutti potranno capire o apprezzare. Succede.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Capendo che certe idee e pensieri non funzionano, sceglierete di fidarvi delle intuizioni, di quelle emozioni che la dicono lunga. Non metteteci la logica.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non fate tutto da soli ma chiedete invece sempre un aiuto o un consiglio a qualcuno. Perché Marte pensa in grande ma ha, come voi, limiti precisi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per colpa di Marte e di Giove sembrate muovervi in modo tosto e molto diretto. Ma non tutti la pensano come voi, dunque rispettate le debolezze di qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La voglia di pensare al futuro vi spingerà ad essere molto più selettivi con tutto ciò che ha a che fare con la crescita, con l’ambizione. Solo ricordatevi che è estate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di capirvi meglio, di chiedervi che cosa provate e cosa vorreste veramente. Concedetevi un momento per pensare, in silenzio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sembrate essere in vena di notare limiti e difetti di qualcuno. Ma anche di dimostrare la vostra gentilezza, esprimendo armonia e comprensione a chi vi sarà vicino.