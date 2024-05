L’oroscopo di domenica 12 maggio

O roscopo di domenica 12 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Esprimete la vostra energia, i vostri pensieri che, in questo periodo, corrono veloci e vi somigliano un po’. Ma, prima, mettete da parte certe preoccupazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Ottimo momento per i dialoghi, per i confronti e i chiarimenti. Ringraziate una Luna ricca e capace di fare, siate riconoscenti rispetto ad un cielo che vi dà una mano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Prendetevi un momento per pensare, per capire come fare a non perdere certe sfide, certe occasioni. Vietato vivere quella fretta che ci fa commettere errori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi è vicina, e vi spiega come fare ogni cosa rispettando regole, misure e stili. Dunque fidatevi del vostro istinto, lasciando che l’intuito vi porti ovunque.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti fatti apposta per farci apparire, per non avere mai paura di essere al centro dell’attenzione, della situazione. Non siate timidi, non rinunciate.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Per questa volta potete concedervi di fare qualcosa di divertente o di strano senza alcuna paura di sbagliare, senza mai sentirvi fuori luogo o inadatti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non abbiate paura di fare troppe cose, di sentirvi troppo impegnati con le cose del momento. Perché il cielo vi porterà fortuna quando agirete, quando vi muoverete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Ricercate la complicità di certe persone se volete puntare in alto, se volete vivere o fare qualcosa di davvero speciale. Perché da soli difficilmente ci riuscirete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno si sta caricando di entusiasmo e di passione per fare qualcosa di importante, qualcosa che richiede una certa energia. E voi lo osserverete soddisfatti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Il fatto di voler incontrare certe persone vi convincerà ad usare la migliore fantasia, a non rimanere mai troppo fermi sulle vostre abitudini o posizioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Saprete mettere originalità e fantasia anche nelle piccole cose, persino in quei compiti che di solito non sono per niente divertenti. Con ottimi risultati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sembra essere un momento che vi piace perché vi è simpatico, un tempo che sa fare cose speciali insieme a voi. Dunque lasciate libere idee e iniziative.