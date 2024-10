Ariete

Dopo aver forse detto o chiarito qualcosa di importante, ecco che vi godrete un certo silenzio, la possibilità di non dover per forza dire o parlare.

Toro

Mercurio entra in opposizione accendendo ogni dialogo, forse imponendovi di dire e di parlare per gestire certe situazioni. Non è il momento per tacere.

Gemelli

Ottimismo e umore vanno d’accordo, regalandovi un momento in cui stare bene con tutto, in cui sorridere alle cose del presente. Tante buone sensazioni.

Cancro

Parole e discorsi cambiano di ruolo e natura. Perché potrete smettere di spiegare o giustificare per iniziare a parlare di cose piacevoli, creando, inventando.

Leone

La nuova quadratura di Mercurio descrive possibili sospetti o malintesi con le persone di famiglia. Meglio muoversi in modo chiaro e coerente per non alimentare dubbi.

Vergine

Ritrovate la voglia di esserci e di parlare, di fare sempre la vostra parte aggiungendo un tocco di logica, di quell’intelligenza che migliora ogni realtà.

Bilancia

Difficile accettare di dover fare qualcosa, di impegnarvi un po’ per qualcuno. Davvero non ne avete voglia, ma il vostro senso di responsabilità ve lo chiede.

Scorpione

Benvenuto Mercurio, astro che accende idee e intuizioni, che vi rende molto più disposti a parlare e a capire ciò che vi accade intorno. Fidatevi delle vostre parole.

Sagittario

Perdete di vista qualcuno a cui tenete, ma l’umore del momento sarà comunque buono, brillante. Capite che potete farcela anche da soli, e la cosa vi rasserena.

Capricorno

La vostra mente smette di preoccuparsi di mille cose per votarsi alla comprensione del futuro, per immaginare cose e realtà nuove. E la vostra energia si alleggerisce.

Acquario

La Luna vi mette addosso la voglia di fare cose, di essere sempre attivi e propositivi rispetto ad un presente che deve muoversi, agire. Vietata la pigrizia.

Pesci Grazie alla nuova amicizia di Mercurio, migliorano intese e amori, perché diventa molto più facile parlare e capirsi con la persona che amate. Inventatevi nuove occasioni.