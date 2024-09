Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarà facile e frequente trovare negli altri il giusto ottimismo, quella voglia e capacità di vivere ogni cosa in modo costruttivo, intenso e speciale. Fatevi ispirare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avete voglia di fare ogni cosa in modo intelligente, costruttivo e utile, cogliendo così occasioni e possibilità per ottenere qualcosa che vi piace o che vi interessa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

I trigoni d’aria che il cielo offre sembrano rendervi particolarmente gentili e adatti a vivere situazioni e relazioni. È il momento ideale per stare con gli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Nonostante la forza di Marte, siete rapiti dalle cose belle e gentili, da tutto ciò che abbraccia, che accoglie e che vi connette con gli altri. Tempo di sorridere.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Raccogliete le sfide della Luna opposta parlando e dicendo in modo chiaro ma gentile. Perché sapete scegliere le parole migliori, senza mai sbagliare con nessuno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcuno sembra comportarsi in modo preciso e esigente, facendo le cose un po’ come piace a voi. Forse è il momento giusto per decidere di collaborare, di condividere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dalle vostre parti si respira un certo ottimismo, proprio quella leggerezza che si nutre di buoni pensieri e di ottime azioni. Per un momento facile e gentile, che vi piacerà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Prendetevi una pausa e ascoltate le proposte di qualcuno, le idee e le intenzioni di una persona vicina. Rallentate per non trascurare, per non perdere di vista.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giove si nutre di bellezza e di emozione, regalandovi così un cielo in cui è bello abitare. Concedetevi qualche coccola, domandate attenzione, state vicini a chi amate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento ideale per fare piccoli e grandi programmi, per decidere che cosa vi serve per creare certe situazioni o per sfruttare alcune possibilità. Ascoltatevi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Una Luna vicinissima sa come connettervi alla fortuna, a quella forza del fare che ci aiuta a sentirci i migliori, quelli che possono farcela davvero. Usate bene queste stelle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Affrontate con grazia e le migliori intenzioni questo momento, caricando di luce ogni pensiero, sentendovi capaci di cose bellissime. Perché questo cielo vi ama.