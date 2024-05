L’oroscopo di domenica 19 maggio

O roscopo di domenica 19 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le emozioni, molto attente ai dettagli, sembrano ostacolare e rallentare le vostre azioni, le scelte che vi portano a reagire. Non imponetevi mai nulla.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sole e Nettuno si parlano, accendendo le giuste fantasie, illuminando idee e invenzioni che vi piacerà vivere in queste ore. Un momento di leggerezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Darete retta ad una Luna amica che vi consiglia di fare le cose per bene, senza fretta, senza mai trascurare i dettagli, senza distrarvi, Curate meglio ogni azione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Davvero vivete un momento ricco di immaginazione, fatto apposta per inventarvi qualcosa di bello, di interessante. Vivete sotto un cielo che sa di cose dolcissime.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Nettuno vi strega con la sua immaginazione, con la sua capacità di rendere possibile ogni cosa, avvicinandovi alla bellezza, alla fortuna. E ne siete felici.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ricercate la bellezza anche nel disordine, anche là dove non sembra esserci logica o armonia. Meglio aprire la mente alle novità, a tutto ciò che non controllate.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Questa Luna vi impedisce di andare veramente d’accordo con qualcuno, rendendo complesse certe relazioni. Siate dunque prudenti, cercate di capire, di perdonare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Mettete maggiore entusiasmo e immaginazione in un progetto, in una iniziativa che vi piace ma che ha bisogno di voi, del vostro contributo. Fate funzionare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

A volte ci troviamo a sognare qualcosa di non per forza simpatico o divertente, qualcosa che magari non ci piace ma che ci serve, che ci aiuta a vivere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Certe situazioni vi imporranno di tenere a bada l’energia interiore che vi rende ribelli, insofferenti. Dunque dovrete scegliere e accettare qualcosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Decidete di mettere a tacere certe polemiche o questioni di principio in nome di qualcosa che conta, che ha un peso. Siate più concilianti per una buona causa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno si illumina di luce, di energia, e subito ogni fuga dalla realtà vi appare molto più facile o possibile. Non vi rimane che aprirvi al presente.