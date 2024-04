L’oroscopo di domenica 21 aprile

O roscopo di domenica 21 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sentite la voglia di fare qualcosa di diverso, di speciale, percepite il bisogno di reagire in modo diverso, e stavolta ve lo potete permettere. Sfidate la sorte.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giove e Urano si uniscono per aiutarvi a credere nelle novità, in quelle cose che accadono senza preavviso facendovi favori. Momento ideale per chiarire qualcosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno sembra essere impaziente di fare e di ottenere, per questo vi sarà richiesto di adattarvi alla velocità di certe persone, di accettare qualche sfida.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Davvero la fantasia, in questo momento, non sembra per voi avere limiti o regole. Davvero oggi vi piacerà immaginare cose diverse, situazioni speciali.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Decisamente avete bisogno di chiarire qualcosa che complica o disturba una relazione, che mina un rapporto. Parlate e fate domande, provate a capire.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Perché non provate ad ascoltare idee e intuizioni da parte di qualcuno? dando credito e fiducia alle parole, confrontandovi per davvero con altri punti di vista.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non pretendete la chiarezza e la logica nelle relazioni, perché Mercurio non vi consente di essere allineati con certe persone. Accettate differenze e incomprensioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giove e Urano vi guardano dall’opposizione, sfidandovi a compiere piccoli atti di fiducia, a dare agli altri una nuova possibilità. Siete pronti per stupirvi?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Interessante il modo con cui deciderete di risolvere qualche problema, un intoppo. Perché sarete veloci e originali, perché saprete trovare la giusta soluzione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Divertitevi ad immaginare un percorso in modo diverso, a fare cose speciali inventandovi occasioni, proponendo qualcosa di differente ma che funziona.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sole e Plutone oggi si fronteggiano in cerca di risposte. Per questo qualcuno oggi dimostrerà di voler capire, vi farà forse domande. Voi sforzatevi e siate convincenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Davvero curioso e colorato il modo con cui comunicate, il vostro look, il vostro modo di esserci e di apparire. Per un momento che sa scherzare con tutto.