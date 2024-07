Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Probabilmente alcune questioni pratiche potrebbero lasciarvi meno spazio e tempo per la leggerezza, per vivere qualcosa di bello e che vi piaccia. Ne vale la pena?

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le emozioni, molto forti grazie ad una Luna vicinissima, potrebbero condizionare certi entusiasmi o alcune iniziative. Siate logici e razionali prima di decidere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Godetevi anche la bellezza della casa, la comoda lentezza delle cose intime, di famiglia. Perché Mercurio vi rende parecchio adatti a stare bene con voi stessi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non sempre la forza incantata dei sogni andrà d’accordo con la concreta possibilità di rendere tutto reale, possibile. Trovate il giusto equilibrio in voi stessi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Un pensiero o una preoccupazione di tipo pratico o lavorativo rischia di rendere meno felice e luminosa il presente. Forse dovreste non essere tanto ansiosi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Proverete la sensazione di poter veramente gestire le proprie emozioni, di poter fare ogni cosa come si deve, senza commettere errori dettati dalla paura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno non sembra essere troppo convinto o d’accordo con un vostro progetto, con una proposta. Voi però non fatevi condizionare e agite come ritenete opportuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dovrete decidere se essere più generosi, ascoltando una Luna che vi proietta sugli altri, o se invece inseguire una passione, fare come vi piace.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero è tempo di dare un po’ meno importanza a piccole cose o a doveri non così urgenti per vivere e nutrirvi di cose che hanno un senso e una importanza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Se avete voglia di vivere qualcosa di bello o di speciale allora fatelo da soli. Senza coinvolgere nessuno, provando a muovervi in autonomia, perché vi verrà meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sarete combattuti tra la voglia di vivere e di stare con gli altri, da una parte, e il bisogno invece di dedicare più tempo e attenzione alla casa, alle vostre cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa sembra impedirvi di dire ciò che di bello provate e sentite per qualcuno. Forse qualcosa vi convince a non esprimervi troppo, a non raccontare.