L’oroscopo di domenica 4 febbraio

O roscopo di domenica 4 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

È domenica e la Luna vi vuole liberi, coraggiosi, capaci di conquistarvi piccole ma preziose libertà. Ascoltate l’istinto e fate cose speciali, leggere.

Toro

Finalmente il volume delle emozioni appare migliore, e subito vi sentite in armonia con tutto e con tutti. State lontani da ogni compito, da ciò che pesa.

Gemelli

Bello sentire il bisogno di essere più generosi di emozione, di poter e voler dare qualcosa di luminoso a chi vi è vicino. Sentitevi speciali, capaci di bei gesti.

Cancro

Oggi avete davvero bisogno di sentirvi liberi di andare, di vivere e di scoprire che cosa c’è oltre all’abitudine, alle solite cose. Niente vi frena.

Leone

Optate per una giornata in cui non stare mai troppo vicini a certe persone, in cui ritagliarvi spazi e energie da non condividere. Meglio i silenzi, la calma.

Vergine

Saprete agire e comportarvi sempre in modo adatto alla situazione, senza mai perdere di vista la realtà che vi circonda, le cose con cui interagire.

Bilancia

Giornata in cui essere liberi di dire e di raccontare, in cui non mettere limiti o troppi freni alla vostra espressione. Perché le stelle vi proteggono.

Scorpione

La domenica alleggerisce le emozioni e vi rende più capaci di fare cose, di indovinare cose da dire e da fare con una persona speciale. Senza fare troppi programmi.

Sagittario

Amori e intese oggi funzionano, oggi sanno come soddisfarvi e come farvi sentire migliori. Per questo è tempo di fare cose, di immaginare nuove sfide.

Capricorno

Non cercate di capire tutto e tutti, accettando piuttosto che certe realtà o certe persone non si lascino indovinare, comprendere. Rilassatevi è domenica.

Acquario

Si accendo sogni e possibilità, ma solo a patto di potervi mettere in discussione, di saper rinunciare a qualcosa, per lasciare entrare la fortuna.

Pesci

Davvero la Luna oggi vi sfida a perdere di vista – per un momento – impegni e responsabilità, rilassando i pensieri e gli umori. Ne avete proprio bisogno.