L’oroscopo di domenica 5 maggio

O roscopo di domenica 5 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questa Luna così vicina vi regala grandi passioni e enormi energie. Meglio insomma lasciar fare al cielo, ascoltando emozioni che vi spingono a esagerare un po’.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Respirate energie e forze interiori che vi arrivano senza una ragione, senza che capiate il perché. Lasciate che il cielo vi conquisti facendovi fare qualcosa di bello.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Dovete credere fortemente in una promessa o in una amicizia perché in questo momento si tratta dell’energia migliore che avete a vostra disposizione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Marte vi spinge a metterci ancora più forza e impegno con i desideri, con quei progetti di lavoro in cui credete, che rappresentano il vostro obiettivo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti che ci spiegano molte cose, che ci raccontano verità importanti, che dobbiamo capire. Oggi le stelle vi diranno qualcosa di più.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcuno sembra metterci una passione particolare nel fare qualcosa, nel provare a cambiare una realtà. E voi apprezzate il suo sforzo, la sua tenacia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ottimo momento se volete esprimere e raccontare certe passioni, se avete voglia di coinvolgere qualcuno in qualcosa di bello. Fate solo attenzione a certe tensioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non vi manca di certo l’energia, quella forza intensa e profonda che vi aiuta a stare bene, sentendovi forti, pronti per affrontare persino quelle cose che di solito vi annoiano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Inutile provare a nascondere le vostre passioni, quel bisogno di fare e di esserci che rende veloce e importante questo momento. Nonostante i dubbi di qualcuno

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dentro di voi si muove una forza speciale, un sottile bisogno di capire meglio voi stessi e le vostre direzioni. Non fate finta di niente e datevi delle risposte.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi muoverete in modo forte e deciso, chiarendo ogni cosa, senza mai lasciare niente al caso, al destino. Un modo di fare che a qualcuno forse non piace ma che piace a voi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Luna e Marte vi spingono a fare ogni cosa velocemente, subito, senza mai aspettare troppo a lungo, senza pensarci troppo. Un invito che vi aiuterà a decidere.