Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non abbiate paura di impegnarvi per fare qualcosa di particolare, qualcosa che richiede precisione e cura per i dettagli. Perché è il momento giusto per farlo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Provate a fidarvi di uno strano spirito di iniziativa che potrebbe contagiarvi nelle prossime ore. Sforzatevi di credere nella fortuna e nei favori del destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Potete contare su persone e situazioni che vi consentano di sfidare ogni blocco, ogni peso o limitazione. Fidatevi di voi stessi e prendete ogni cosa con leggerezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

C’è bisogno che parliate chiaro, dicendo apertamente come stanno le cose o quali sono le vostre impressioni. Solo così potrete risolvere un dubbio, un equivoco.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sole e Saturno oggi si fronteggiano, indicando un momento in cui non sopporterete le contraddizioni o le indecisioni di qualcuno. Avete bisogno di conferme.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ora che Mercurio funziona, sapete di potervi impuntare per ottenere qualcosa che meritate, per far sì che tutto funzioni in un certo modo, come piace a voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La calma beata di Venere, nel bel mezzo del vostro segno, vi consente di vivere liberamente ogni cosa, godendo dei momenti, sorridendo al presente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna amplifica lo scontro tra entusiasmo e dubbi, tra forza vitale e insicurezza. E voi, ovviamente, darete la precedenza al fare, coltivando un buon ottimismo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per evadere da situazioni non sempre facili o interessanti con cose e persone di casa deciderete di tenervi occupati, facendo cose e inventandovi programmi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Meglio non fare niente di speciale, almeno non per oggi. Perché vi mancherebbe quella speciale dose di ottimismo che non può mancare alle imprese.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Potrebbe essere un momento non troppo facile per gli amori e per le intese. Forse perché non siete abbastanza sicuri di niente, preferendo rimandare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Per poter veramente incontrare persone e situazioni dovrete prima liberarvi da paure e da incertezze. Così da vivere normalmente e consapevolmente ogni cosa.