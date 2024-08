Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete voglia di cominciare il nuovo mese in modo chiaro e onesto, dicendovi sempre e soltanto la verità, parlando in modo trasparente in casa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Tempo di spiegare, di chiarire posizioni e intenzioni per non lasciare spazio ai malintesi, al fraintendimento. Vi piacerà la logica, la coerenza delle idee.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna sembra darvi ragione se e quando esigerete conferme e risposte da qualcuno. Ma attenzione: non volete proprio accontentarvi di mezze verità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna arriva nel vostro segno portando indicazioni molto chiare. Suggerendovi di usare logica e buon senso in ogni cosa, per non farci brutta figura.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Godetevi la vicinanza del Sole e di Venere, ovvero di quelle forze che sanno rendere forte e importante il vostro look. Solo così agosto inizierà con le stelle giuste.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Decidete di inseguire e di coltivare solo sogni che abbiano qualche possibilità di essere anche possibili, fattibili, concreti. Altrimenti perdereste solo tempo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna cambierà di aspetto e di umore facendosi un po’ meno simpatica, meno gentile. Per questo dovrete rinunciare a qualcosa che vi piace e accettare ciò che serve.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Le emozioni andranno migliorando, rendendovi molto più disposti a credere nelle promesse, a percorrere altre strade inseguendo bellissimi sogni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Capirete che qualcuno si sta muovendo bene, che non è poi tanto urgente o necessario il vostro aiuto. Fidatevi di ciò che gli altri possono fare, distraetevi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La nuova opposizione della Luna forse vi imporrà di coltivare una logica diversa, di essere ancora più chiari e puntuali con tutto. Uno sforzo che darà risultati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sentirete il bisogno di affrontare una piccola questione usando parecchia logica, mettendoci la testa per non sbagliare, per non complicare una situazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Per rendere utile e costruttivo il momento, davvero dovrete compiere uno sforzo e rinunciare ai sogni, alla fantasia. Immergendovi nella realtà, e senza scorciatoie.