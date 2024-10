Ariete

Attenzione a non lasciar parlare le emozioni a voce alta, perché vi farebbero sbagliare. Meglio coltivare intenzioni logiche e ferme, meglio essere riflessivi.

Toro

Saprete mettere da parte il superfluo e tutto ciò che non vi serve per concentrarvi invece sulle cose che considerate importanti essenziali, uniche.

Gemelli

Qualcuno non sembra apprezzare i vostri entusiasmi, quella strana voglia di fare e di decidere che Marte non smette di proporvi. Dunque siate meno impulsivi.

Cancro

L’opposizione della Luna vi aiuterà a ricercare, con maggiore impegno e convinzione, un’intesa con gli altri, un accordo migliore con le persone a cui tenete.

Leone

Essere troppo attenti e concentrati sulle piccole cose o sui dettagli potrebbe finire per rendervi meno simpatici, meno brillanti con certe persone.

Vergine

Avrete voglia e bisogno di un divertimento serio, di una fantasia che non si allontani mai troppo dalle idee, dalla realtà. Va in onda una bellezza che rispetta le regole.

Bilancia

Avreste forse bisogno di preoccuparvi un po’ meno delle piccole cose e provare ad alzare la vostra energia. Fatelo per migliorare le intese, per stare bene con gli altri.

Scorpione

Tenete ad una persona vicina, alla qualità dei rapporti, per questo decidete di comportarvi in modo attento e preciso. Per evitare malintesi e inutili complicazioni.

Sagittario

Perché non vi prendete una pausa, un momento di calma e in cui fare poco? Queste stelle non sembrano infatti premiare il vostro impegno e darvi soddisfazione.

Capricorno

La Luna vi sta vicina, aiutandovi a bastarvi, a non dover sempre ricercare qualcosa di nuovo e di migliore. Concedetevi un momento tranquillo e poco affollato.

Acquario

Non rimanete troppo a lungo nella vostra comfort zone per non disabituarvi a certe dinamiche, ad alcune realtà che dovreste invece provare a gestire.

Pesci

Per una volta sembrate essere particolarmente concreti e realisti circa un sogno o un progetto che vi piace e vi stimola. Ascoltatevi ora, mentre avete le idee chiarissime.