Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete voglia di concentrarvi su qualcosa che conta, su un progetto o un obiettivo importante. E non ascolterete nessuno, soprattutto chi non è d’accordo con voi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Respirate emozioni forse troppo fredde o serie per piacervi, eppure userete sempre solo la testa, il buon senso. Convincendovi così di avere ragione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio si connette a Marte regalandovi un momento tonico e carico di energia. Dunque concedetevi qualcosa di speciale, perché la forza e il coraggio non vi mancano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avrete bisogno di dimostrare solo dolcezza e comprensione a chi amate. E lo farete mettendo da parte orgoglio e falsità, ammettendo i vostri limiti, confessando i desideri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Potreste sentirvi un po’ a corto di ottimismo, di quella passione che sa come risollevare gli animi e farvi sentire migliori, interessanti. Sforzatevi di sorridere.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Noterete di essere particolarmente comunicativi, sempre capaci di esprimere pensieri e idee, senza sbagliare con niente, parlando a chi vi sa ascoltare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Forse certe persone o piccole realtà di casa potrebbero guastare il vostro flirt personale con Venere e con la sua bellezza. Proteggete le sensazioni migliori.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Ci sono momenti, come questo, in cui dire, raccontare e condividere è un esercizio importante, quasi una priorità. E non avete alcun motivo per tacere, per non parlare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete davvero così convinti di dover fare ogni cosa, di dare il meglio e il massimo? Forse no. Provate a limitare le ambizioni rivedendo certi programmi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Adotterete uno stile deciso e concreto, un modo di agire che non ceda mai alle esitazioni, ai dubbi, alle incertezze. Indossando quello stile che vi caratterizza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dovrete dimostrare decisione e ottimismo a chi invece manca un po’ di slancio, di emozione. Fatelo per non sprecare occasioni importanti, per non perdere tempo e fortuna.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Vietatissimo esagerare con gli sforzi e con gli impegni, anche se e anche quando qualcuno vi chiederà moltissimo. Proteggete il vostro benessere, la vostra serenità.