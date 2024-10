Ariete

Grazie alla Luna Piena avrete voglia di decidere, di giudicare meglio qualcosa che vi riguarda, reagendo a una situazione. E subito qualcuno vi darà ragione.

Toro

Venere non vi rende più così sensibili ai bisogni e agli umori delle altre persone regalandovi un momento facile e sereno. Sentite la voglia di fare cose diverse.

Gemelli

Fate i conti con la nuova opposizione di Venere, con un cielo che vi chiede insomma di essere molto più aperti e simpatici rispetto a certe persone. Sorridete, siate smart.

Cancro

Facili e frequenti le considerazioni che riguardano il lavoro, che vi mettono in posizione di scelta con certe realtà pratiche e professionali. Ora tutto vi è più chiaro.

Leone

In netto miglioramento le energie del vostro segno. Luna e Venere sono dalla vostra parte, garantendovi un umore brillante e qualche fortuna di tipo pratico.

Vergine

Un dubbio o una piccola preoccupazione vi convinceranno a darvi da fare per qualcosa di intimo, di personale, dedicandovi anche a cose o persone di casa.

Bilancia

Dovrete confrontarvi con una Luna Piena opposta che vi giudica, con persone in vena di considerazioni. E non sempre saprete accettare critiche o consigli.

Scorpione

Venere si allontana, allontanando certe persone da voi, rendendo meno frequenti certe presenze, certe condivisioni. E un po’ la cosa vi piace perché siete liberi.

Sagittario

Benvenuta Venere, energia della bellezza che ora abita insieme a voi. Di quella sensualità che, insieme al plenilunio, vi renderà persone seducenti, simpatiche.

Capricorno

Usate questo cielo per chiarire e per definire meglio la vostra posizione all’interno della famiglia, con le persone di casa. Stabilite nuove regole domestiche.

Acquario

Migliora l’energia del vostro segno perché cresce la voglia e la possibilità di fare bellissimi sogni, o di contare su amicizie che vi daranno il meglio, il massimo.

Pesci

Sentite forte il bisogno di parlare di più, di spiegare e dimostrare ciò che fate, ciò che siete in grado di concretizzare. Non è il momento giusto per i silenzi.