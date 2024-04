L’oroscopo di giovedì 18 aprile

O roscopo di giovedì 18 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

C’è, in voi, un certo orgoglio, ovvero la voglia di fare sul serio, di vivere ad un’altra velocità il presente. Emozioni e intenzioni collaborano e tutto sembra facile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Saprete controllare sentimenti e umori, anche se qualcosa potrebbe disturbarvi, forse un dettaglio o una situazione. Per non smettere di sorridere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Parlerete usando le emozioni sognando, però, sempre sostenuti dalla logica. Uno strano mix che vi renderà ottimisti e sorridenti, senza però perdere il controllo delle cose.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Agirete e farete in modo convinto ed entusiasta, dando sempre il massimo e il meglio. Per questo oggi qualcuno vi noterà, apprezzandovi moltissimo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Emozioni forti che vi faranno sentire importanti, potenti, capaci di mille cose. Un umore che vi sostiene e che vi aiuta ad arrivare lontano, ma senza mai perdervi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non fate l’impossibile per accontentare qualcuno, per non deludere speranze o aspettative da parte di altri. Non fatelo perché andare di fretta vi farebbe sbagliare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ci sono momenti, come questo, in cui ci viene molto più facile dire ciò che pensiamo, spiegare e raccontare le cose in cui crediamo. Non tenetevi nulla dentro, condividete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il cielo mette in contatto le vostre ambizioni con tutti quei dettagli che servono a costruire un percorso, un obiettivo. Per questo non vi potete sbagliare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vivete un momento in cui emozioni e intenzioni trovano un accordo, in cui niente vi sembra troppo facile o complicato. Il cielo vi darà sempre ragione, vi aiuterà a capire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Noterete come qualcuno faccia qualcosa che vi piace, che vi rispetta e che vi fa sentire davvero capiti, amati. Una bellissima sensazione che vi aiuterà a sorridere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il bisogno, che percepite, di essere davvero vicini e in contatto con qualcuno, sarà la forza giusta per poter apparire, per essere notati, per spiegare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Mettete da parte la fretta un po’ distratta di Marte e votatevi ad un momento in cui fare per bene, in cui non trascurerete mai niente che conta.