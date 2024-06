L’oroscopo di giovedì 20 giugno

O roscopo di giovedì 20 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono nuove energie che si muovono dentro di voi e di cui non è sempre facile capire il senso o la direzione. Non prendete decisioni affrettate, state a guardare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il Sole ora vi consente di parlare in modo più chiaro e luminoso, aiutandovi ad arrivare al cuore e alle idee di chi vi ascolta. Momento ideale per convincere qualcuno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non sempre le vostre idee o le proposte che farete saranno accolte con favore da qualcuno. Semplicemente perché oggi manca un po’ l’intesa, la complicità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Inizia la vostra stagione, l’estate, e già percepite energie diverse, migliori. Non vi resta che vivere liberamente il momento, coccolandovi con nuovi sogni e avventure.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per un momento potreste avere voglia di una nuova chiarezza, di vivere cose che vi facciano sentire sicuri, decisi, convinti di ciò che state vivendo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il Sole va ad illuminare Mercurio riscaldando i vostri sogni e i vostri pensieri migliori. Per questo vi sentite capaci di altre cose, convinti di potercela fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcosa potrebbe presentarsi al vostro presente senza preavviso. Dunque siate pronti per le cose che non vi aspettavate, per sorprese forse piacevoli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Crescono, dentro di voi, le forze, le promesse di un cielo che somiglia sempre di più allo Scorpione. Provate a migliorare la qualità del presente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una Luna troppo vicina oggi rischia di creare qualche tensione interiore, facendovi spesso chiedere cosa sia giusto fare. Forse non è il momento per decidere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La nuova opposizione del Sole vi chiede impegno e attenzione per certe persone, per alcune realtà che ora dovrete curare meglio. Fatelo divertendovi un po’.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Forse il vostro rapporto con una persona perde di slancio e si fa meno luminoso, meno speciale. Ma voi potrete aggiungere passione così da non cambiarne la qualità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il nuovo trigono solare vi aiuta a percepire un nuovo e più netto benessere fisico, interiore. Si risolvono anche piccoli problemi e qualche complicazione.