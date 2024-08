Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Il Sole si sposta facendovi sentire un po’ meno entusiasti di ogni cosa, meno passionali. Forse perché rimanete in compagnia di Mercurio e dei suoi dubbi che rendono pigri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Migliora il vostro rapporto con l’energia interiore, con quella forza che potete capire solo voi, percependola. Usate questa occasione per fare altre cose.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La nuova quadratura del Sole sembra interrompere la leggerezza estiva e richiedere maggiore impegno o attenzione per la casa, per la famiglia. Tenetene conto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di apparire, di parlare, manifestando idee e intenzioni, sentendovi molto più connessi e empatici con le persone vicine. Bella sensazione.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Termina la vostra stagione, finiscono certe energie e certe passioni. Meglio insomma rallentare un po’ con tutto, apprezzando ciò che va lento, che non fa rumore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il Sole vi porta nuova energia e una sensazione di sicurezza che vi aiuterà a vivere meglio il lavoro e gli impegni. Momento ideale per chiarire qualcosa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Alcune cose, in questo periodo, vi sembrano come nascoste, invisibili, e non sempre vi piace. Imparate ad accettare di non controllare qualcosa, rilassatevi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Bello questo Sole che, da questo momento, sembra illuminare i vostri sogni, dandovi la voglia e l’energia per guardare oltre. Una persona amica vi sorprenderà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

L’estate è ancora in onda ma già, grazie al Sole, i vostri pensieri si tuffano in avanti, iniziando ad immaginare le cose del rientro, le promesse e gli impegni. Siate costruttivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcosa sembra darvi la possibilità di definire meglio le prossime direzioni, suggerendovi magari la reale importanza di cose, persone e situazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Termina l’opposizione solare e vi sentite un po’ più tranquilli, meno in obbligo di dimostrare entusiasmo e passione a chi vi è vicino. Si creano nuove connessioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Vero, il Sole vi chiede maggiore coinvolgimento con certe realtà, più voglia di esserci e di parlare. Ricordatevi però dei dubbi di Saturno, non fate troppe promesse.