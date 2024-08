Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete ottime occasioni e possibilità per parlare chiaro, per dire finalmente come stanno le cose, senza paura di offendere o di sbagliare. Il cielo vi dà una mano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere migliora il suo tono aiutandovi a prendere il meglio da Mercurio, consentendovi di capire meglio certe realtà o dinamiche che vi fanno agire e reagire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio riparte concedendovi una nuova chiarezza, forse bellezza. Dunque sentitevi capaci di altre cose, pronti a raccogliere qualche sfida prima delle vacanze.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Luna e Saturno si parlano migliorando parecchio la qualità degli amori e dei rapporti del vostro segno. Usate questo cielo per sentirvi più vicini al cuore di qualcuno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio riparte da voi, dal vostro segno. E subito capite che certe questioni si stanno chiarendo, che ora potete davvero muovervi e fare senza paura.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Bella la sensazione di percepire nuova forza senza una ragione apparente. Bello sentirsi migliori senza che nulla vi spieghi il perché. Semplicemente vi sentite bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere è felicissima di entrare nel vostro segno dove ci sta molto bene. E per voi migliorano armonie e seduzioni, perché vi sentite carichi e capaci di sedurre.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Grazie alla nuova lucidità di Mercurio e alla solidità di una Luna amica, ecco che vi piacerà fare chiarezza e risolvere certe questioni di lavoro, pratiche. È il momento giusto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avete la sensazione di essere capiti, di poter nuovamente parlare un linguaggio chiaro e comprensibile con le persone che avete vicine. Così da fare nuove cose.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La nuova quadratura di Venere sembra ricordarvi di impegni in sospeso proprio ora, adesso che è estate. Decidete di affrontare ogni cosa con calma e precisione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Venere diventa una vostra alleata, proprio mentre Mercurio riprende a funzionare. Per un momento speciale, in cui vi sentirete benissimo con voi stessi e con gli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Termina l’opposizione di Venere e subito migliora l’energia dei rapporti, degli scambi. Anche perché potrete notare una diversa chiarezza in chi vi è vicino.