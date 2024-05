L’oroscopo di giovedì 30 maggio

O roscopo di giovedì 30 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Anche la migliore energia ha sempre il suo rovescio, e oggi metterete a fuoco questa verità. Dunque non siate troppo convinti di niente per non esagerare mai.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avete voglia di fare qualcosa di concreto, di dimostrare le vostre capacità di fare, di creare. Per questo dovrete lasciare paure e esitazioni fuori dal presente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Certe questioni pratiche e professionali oggi faranno di tutto per pesare un po’. Meglio quindi proteggervi da quei pensieri che abbasserebbero l’umore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Fidatevi di una Luna amica, di sensazioni che vi spingeranno a dare importanza solo a ciò che conta per davvero, senza sprecare le energie con ciò che non merita.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra fare e impegnarsi in modo poco chiaro e poco funzionale, per questo è il momento di fare da soli, senza chiedere aiuti o consigli. Non servirebbero.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Un’eccessiva attenzione o sensibilità verso gli altri avrebbe l’effetto opposto. Potreste, cioè, risultate troppo presenti o pressanti. Lasciate fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vietato farvi intrappolare in questioni poco interessanti, finendo così per perdere tempo con dettagli che non contano. Avete bisogno di fare in grande.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi spinge a ricercare il piacere, la leggerezza e ogni forma di soddisfazione. Qualcosa che rischia però di scontrarsi con persone e con progetti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non fatevi condizionare da certe emozioni che finirebbero per complicare il vostro benessere e la capacità di interagire con le persone che amate. State leggeri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non sarà facile condividere ottimismo o idee gentili nelle prossime ore. Non succederà perché avrete bisogno di essere concreti e sinceri, fino in fondo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Fare e impegnarvi troppo davvero rischierebbe di guastare una certa energia, di impedirvi di vivere qualcosa di bello e di interessante. Prendetevi del tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Una Luna molto vicina oggi sembra mettervi in guardia da certe persone, da quelle realtà che sono solo apparentemente piacevoli o amiche. Sarete attenti.