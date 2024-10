Ariete

Meglio evitare di fare le cose inseguendo emozioni e passioni, preferendo invece pensare, capire e riflettere prima di reagire. Un consiglio che vi mandano le stelle.

Toro

Attenzione a chi sembra agire basandosi su dubbi e sospetti poco fondati. Qualcuno potrebbe credere in qualcosa di non vero, voi siate sempre pronti a spiegare.

Gemelli

Vi piacerà trascorrere momenti calmi e rilassati, in cui vivere lentamente ogni cosa, ogni sentimento o sensazione. Non è davvero il caso di avere fretta.

Cancro

Avete poca voglia di impegnarvi, di fare cose e dimostrare qualità. Forse perché non vi fidate dei possibili risultati, forse perché non siete certi delle intenzioni di altri.

Leone

Riuscirete a parlare e a rispondere usando sempre una certa calma, senza perdere insomma di vista le buone maniere o certe armonie. Ottenendo ciò che davvero volete.

Vergine

Non sembra essere il momento migliore per fare qualcosa con qualcuno, mettendo alla prova la vostra capacità di collaborare, di fare insieme. Meglio da soli.

Bilancia

Questa Luna accende ancora le emozioni del vostro segno, ma anche la voglia di stare un po’ meno vicini agli altri, apprezzando momenti e occasioni di tranquillità.

Scorpione

Non smettete di dire, di impegnarvi e di farvi coinvolgere in cose e situazioni. Fatelo per mettere a tacere quelle strane paure che rischiano di bloccarvi un po’.

Sagittario

Non sempre i vostri desideri saranno apprezzati o condivisi dalle persone con cui amate fare le cose. Dunque preparatevi a vivere da soli una piccola esperienza.

Capricorno

Per riuscire ad ottenere qualcosa di importante davvero non vi serve troppa forza o determinazione. Provate invece con le buone maniere, facendo con calma.

Acquario

Saprete dare anche ai compiti più piccoli e umili un valore speciale, riuscendo così a svolgere ogni compito in modo preciso, utile e interessante.

Pesci

Qualcuno non ha nessuna premura, nessuna fretta di fare e di ottenere. Per questo potete rilassarvi, prendendovi tutto il tempo che vi serve per agire, per risolvere.