Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sempre vi sentirete liberi di dire e di esprimere i vostri pensieri, le vostre reali intenzioni o persino i dubbi. La Luna è frenata e vi rende prudenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Meglio ascoltare Marte, con la sua voglia di fare, o invece una Luna pratica ma anche consapevole di certi limiti, di alcune problematiche? Difficile dire, ma la prudenza è sempre utile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi è molto vicina, e per questo è facile ascoltare la sua voce. Luna che vi convincerà a vivere ogni cosa in modo libero, ma senza esagerare quanto a fantasia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le vostre emozioni crescono lentamente, e proprio per questo sentirete un po’ meno voglia o bisogno di stare con gli altri, condividendo pensieri e intenzioni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno non sembra capire e assecondare i vostri sogni, quelle visioni che vi portano lontano con il cuore, che nutrono le vostre ambizioni. E voi non apprezzerete.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sempre vi verrà facile o spontaneo dedicarvi al lavoro con passione e trasporto. Spesso, infatti, ci saranno regole e realtà che rallenteranno i vostri entusiasmi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Una Luna amica perché leggera, come voi, sembra volervi convincere a rinunciare a certe regole, a quegli schemi di vita che finiscono per annoiare un segno veloce come il vostro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non intestarditevi nel chiedere risposte speciali o originali da chi non ve le può dare. Provate, invece, ad apprezzare tutto ciò che ognuno può e vuole darvi, offrire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Luna e Giove vi spingono ad incontrare gli altri, a stare sempre in contatto con le persone che contano, quelle che avete vicine. Ma qualcosa complica le intese.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Davvero non avete alcuna voglia di curare certi dettagli, di inseguire regole o piccoli doveri che, in questo momento, spengono in voi ogni gioia, ogni entusiasmo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non lanciatevi in grandi esercizi di invenzione o di immaginazione. Non fatelo perché, nonostante la Luna sia simpatica, non sempre avrete le giuste intuizioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Un sottile e nascosto bisogno di inseguire le vostre emozioni più vere, finirà con il rendervi molto meno disposti a credere in certe cose, ad inventare altre verità. Non sforzatevi.