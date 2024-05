L’oroscopo di lunedì 13 maggio

O roscopo di lunedì 13 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Meglio essere pronti e reattivi, indovinando sempre la migliore risposta ad un presente che cambia e che non si accontenta. Dimostrate di essere coraggiosi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Bello poter trovare un buon compromesso tra evoluzione e solidità, così da non esagerare mai con niente, così da non impedirsi cose o possibilità. Funzionate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Le emozioni sembrano dare ragione agli altri, facendovi sentire un po’ meno sicuri dei vostri pensieri, seminando dubbi e domande che vi rendono meno forti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le energie del momento vi piacciono perché sono amiche dei sogni, di quelle cose in cui è facile credere e sperare. Dunque un momento che vi stimola, che vi accende.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Urano vi mette addosso il bisogno di capire che vi state muovendo, che state cambiando regole e modi del presente. Fate qualcosa, reagire sempre.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Col passare delle ore vi sarà sempre più chiaro che qualcosa non sembra essere come vi sembra, come avete forse detto. Fate un passo indietro e accettate altre opinioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Momento ideale per ogni tipo di collaborazione, per pensare di fare cose con qualcuno, dando o ricevendo aiuti di vario genere. Con buoni risultati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi apparirà chiaro come qualcuno abbia ragione quando auspica un cambiamento, dicendovi di avere bisogno di novità. Siate comprensivi e lasciate fare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna vi sostiene con le sue buone emozioni, con la sua sicurezza che si trasformerà subito in una forma di coraggio. Dunque siate sereni e fiduciosi con tutto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ottimo il rapporto che avete con il lavoro e con gli impegni. Troverete sempre il modo di fare tutto senza troppa fatica, con la giusta attenzione e energia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Se qualcuno, in questo periodo, sembra dimostrarvi impazienza e una certa volubilità, voi apparite invece molto attenti alla forma, all’armonia. Due stili che si conciliano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sorridete e siate sempre sereni, perché le stelle vi danno ragione, perché il cielo pensa che facciate la cosa giusta. Stavolta non dovete cambiare idea.