Ariete

Qualcuno si aspetta da voi maggiore capacità di credere e di sperare in certe cose, e forse meno impulsività, meno voglia di chiudere e di definire. Ascoltate gli altri.

Toro

Difficile accettare o gestire la fretta inutile di Urano in questo momento fatto di debolezza, di insicurezza. Convincetevi di meritare tempo e calma per decidere.

Gemelli

Nonostante certi ritardi o certi dubbi, riuscirete ad interpretare una certa passione, la voglia di non rinunciare mai a niente e a nessuno. Perché ne vale sempre la pena.

Cancro

Prima di fare mille cose o di prendere nuovi impegni, chiedetevi se davvero avete la forza e la voglia di fare, perché il Sole sembra non essere troppo d’accordo.

Leone

Scegliete di non dare troppo peso a certe situazioni o persone che vi sfidano, che vi fanno sentire in dovere di reagire. Non fatelo per non esagerare.

Vergine

Il vostro modo di fare e di coinvolgere piacerà moltissimo a qualcuno che vi osserva, che vi guarda per trovare spunto e ispirazione. Non abbiate paura di proporre.

Bilancia

Non è il momento di andare di fretta, rispettando tempi e modi francamente eccessivi, troppo stretti per farvi fare ogni cosa come vorreste.

Scorpione

Non avete troppa voglia di inseguire compiti e mestieri, preferendo muovervi in modo lento, pacato. Qualcosa che piacerà moltissimo a chi amate.

Sagittario

Vi potete alimentare di sogni, di immagini e speranze che vi fanno particolarmente bene. Decidete anche di farvi fare compagnia da una persona amica.

Capricorno

Usare maniere forti o essere intransigenti con qualcuno potrebbe non funzionare. Meglio quindi trovare soluzioni e compromessi per evitare ogni scontro.

Acquario

Chi amate sembra preferire un leggero ottimismo, e non passioni o energie troppo forti, così vibranti. Optate per modi gentili e la voglia di sorridere ad ogni situazione.

Pesci

Momento ideale per dedicarvi a tutte quelle cose che vi annoiano, che non possono piacervi ma che servono. Dunque fate spazio ai dettagli, all’ordine.