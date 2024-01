O roscopo di lunedì 15 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcosa non vi convince o non vi piace, dunque non sentitevi obbligati a fare nulla o ad obbedire a nessuno, non serve.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Facile la sensazione di qualcosa non vi aiuta, che non sia così favorevole. Usate il buon senso e siate molto selettivi rispetto a tutto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Intorno a voi un gran vociare di idee e proposte non sempre così logiche o comprensibili. Scegliete di capire prima di accettare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi strega con le sue proposte di fantasia, di una libertà difficile da indossare (specie di lunedì). Ascoltate la voce delle stelle.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi è lunedì e questo vi basta a rispettare regole e misure, a non rinunciare mai ad un certo orgoglio o buon gusto. Come darvi torto?

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi chiederete spesso il motivo di certe idee e di alcune proposte rispetto al presente, a cose che vi dicono. Siate gentili ma fermi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere vi rende sospettosi circa alcune possibilità da vivere di slancio, senza pensarci. Prendetevi il tempo che vi serve a capire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna è favorevole e vi rende coraggiosi, aperti alle possibilità, pronti a raccogliere sfide e emozioni. Per cominciare bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete un segno coraggioso, ma non oggi. Non adesso mentre qualcosa vi sembra troppo azzardato e guidato solo dalle emozioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avrete voglia di dire, di esprimere e di condividere pensieri e idee. Per un lunedì che vi vede spesso brillare, apparire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mettete in gioco la vostra originalità, il vostro modo un po’ particolare e distaccato di fare. Fatelo con leggerezza e molta fantasia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La vicinanza della Luna spinge al massimo la voglia di sogno, di illusione e di gioco. Per un lunedì che sia ricco di calore e di colore.