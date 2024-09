Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Col passare delle ore sentirete di poter contare su emozioni sempre più comode e amiche. Dunque nessuna fretta di decidere o di giudicare, perché sbagliereste.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Nonostante qualcosa vi impedisca di cambiare o di fare a modo vostro, ecco che il cielo vi aiuterà a vivere bene ogni cosa, accettando di buon grado le situazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa vi fa credere di avere tutta la forza e la determinazione che servono a fare, a prendere l’iniziativa senza mai guardavi indietro. Un coraggio che vi serve.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Farete pace con certe energie, con quella fretta che stavolta, grazie alle stelle, sapete accettare e fare vostra. Preparatevi ad un momento che funziona.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Migliorano le emozioni, cresce la vostra socialità, la voglia e la possibilità di condividere del tempo con certe persone. Per questo avete voglia di fare, di esserci sempre.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una persona amica potrebbe spingervi a fare di più e di meglio, facendovi sentire non troppo forti, poco attivi rispetto a qualcosa. Non esagerate questa sensazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dovrete forse rinunciare a qualcosa di bello e di divertente per accontentare qualcuno, per fare sempre la vostra parte. Grande, in voi, il senso di responsabilità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Aspettate che la Luna vi faccia sentire migliori, facendo crescere forza e emozione, per sentirvi a casa. Davvero il cielo sarà in vena di piccoli favori e di coccole.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avrete voglia di comportarvi in modo abbastanza normale e tranquillo, forse perché non sentite il bisogno di stupire nessuno, o perché ciò che vivete vi basta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non abbiate paura di dimostrare la vostra grinta e l’immancabile tenacia, perché queste qualità oggi verranno molto apprezzate da qualcuno. Siate voi stessi e basta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La Luna detta le preferenze del giorno, spingendovi a vivere un presente fatto di costanza, di idee che non cambiano e che sanno arrivare dritte al punto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avrete bisogno di toccare una certa passione, di fare cose speciali e intense che vi facciano sentire vivi, importanti. Lasciando fare alle stelle, ascoltando le emozioni.