Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete voglia e bisogno di sorridere, di divertirvi, ma attenzione a non farlo in modo eccessivo o sbagliato. Dunque pensate bene a come le vostre parole potrebbero essere capite.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non accettate consigli da nessuno circa una decisione che tocca solo a voi, che vi riguarda da vicino. Perché non tutti saranno abbastanza lucidi o obiettivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La vostra incertezza attuale potrebbe dare il fianco a persone che provano a chiedervi molto, troppo. Per questo dovrete riuscire a dire di no anche quando vi pesa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Momento fatto per godere del silenzio, per abbassare il volume delle parole dicendo e raccontando di meno. Vietato esagerare con le chiacchiere.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi troverete a dover gestire o accettare alcune decisioni. Né vi servirà cercare di convincere o di spiegare, perché qualcuno ha già deciso cosa fare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio vi invita a fare grande chiarezza in voi stessi, capendo e accettando meglio ogni cosa. Non entrate in contrasto con qualcuno per una questione pratica.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Decidete di prendervi un momento di pausa dalle piccole cose, di rilassarvi e di godervi il momento. Le stelle vi raccomandano di celebrare di più l’estate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Certe questioni di famiglia hanno bisogno di scelte, di nuove direzioni o di un diverso impegno. Dunque fate ciò che è necessario senza pensare agli impegni di lavoro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per poter andare veramente oltre, incontrando le persone che amate, oggi dovrete superare certi dettagli, quelle maniere che Venere impone e raccomanda.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Saturno litiga con una Venere opposta, ecco perché questo non è proprio il momento adatto ai pensieri di lavoro, alle preoccupazioni pratiche. Meglio distrarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La Luna sarà Piena nel vostro segno, spingendovi a pensieri e considerazioni anche importanti. Attenzione a non dare troppo peso a parole o pettegolezzi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Giove litiga con Venere, per questo non sempre troverete troppa bellezza o armonia nelle ore del presente. Provate a non farvi condizionare da certi modi di qualcuno.