L’oroscopo di lunedì 20 maggio

O roscopo di lunedì 20 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Grazie alla nuova amicizia del Sole, potete ricominciare a brillare, a vivere una certa sicurezza interiore che vi porterà ad apparire, ma in modo giusto, equilibrato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

In leggero calo energie e vitalità per colpa del Sole. Non date la colpa alla primavera e concedetevi un presente più calmo, meno affollato, meno intenso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Cresce nettamente la vostra energia interiore, la voglia che percepite di fare cose, di inventarvi nuove situazioni o realtà. Vivete di slancio ogni cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Nonostante gli incoraggiamenti di Marte e della Luna, avrete un po’ meno voglia di fare cose, di svolgere compiti o doveri, di essere attivi. Riposatevi e rilassatevi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Potete ascoltare il vostro Sole e spostare pensieri o energie verso i sogni, le ambizioni e i progetti. Vi sentite meno legati al lavoro o a certi doveri, per fortuna.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Iniziate a percepire il bisogno di fare luce e chiarezza in una questione che vi riguarda da vicino, di impegnarvi con il lavoro e le cose del momento. Muovetevi senza fretta, senza paura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il nuovissimo trigono solare accende, in voi, energia, speranze e una nuova preziosa vitalità. Non vi resta che vivere il momento a piene mani, sapendo di poter contare sul cielo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il Sole non è più opposto, smette di essere un’energia che vi sfida. Ecco perché vi sentite molto più tranquilli, meno osservati o giudicati. Fate pace con la serenità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vi accorgete di dover improvvisamente pensare ad un viaggio, ad una iniziativa che ha bisogno di essere capita, vissuta e affrontata. Metteteci energia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Cresce il bisogno che sentite di prendervi cura del corpo, di verificare il reale stato di benessere che state vivendo. Una scelta intelligente che vi premierà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Grazie al Sole diventa molto più facile amare, trovare un accordo e un’intesa con persone speciali, con il cuore di qualcuno. Approfittatene e siate felici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi spinge a dedicare cura e attenzione alla casa, a quelle cose molto intime alle quali solo voi potete lavorare. Fatelo in modo spontaneo, naturale.