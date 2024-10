Ariete

Il vostro modo di parlare e di comportarvi sembra funzionare, perché potete e sapete dire qualcosa di bello, qualcosa facile e divertente da ascoltare.

Toro

Agite e fate in modo intenso, passionale, mettendo da parte il caos e le indecisioni per muovervi convintamente, sapendo di potercela fare. Nulla sembra fermarvi.

Gemelli

La Luna abbraccia Giove dal vostro segno, per questo vi sentite di amare, di accogliere ogni cosa, ogni persona. Per un momento fatto solo di buone intenzioni.

Cancro

Dalle vostre parti si respira il bisogno di credere in qualcosa di migliore, di sperare sempre in ciò che ci piace e ci ispira. Senza mai, però, cedere al caos.

Leone

Il vostro Sole vi concede un momento ricco di ottimismo, di entusiasmo, un tempo che vi aiuta a fare mille cose credendo sempre in tutto ciò che avete davanti.

Vergine

La Luna vi renderà piuttosto esposti e sensibili a certe persone, spingendovi a ricercare sempre l’intesa, l’accordo e l’armonia. Impossibile non dire o non fare insieme.

Bilancia

Vi basterà mettere un po’ di sano entusiasmo in questo presente per vivere al meglio, facendo solo le cose che davvero vi piacciono, che vi soddisfano.

Scorpione

Saprete accordare pensieri e sogni, amori e logiche, così da non sbagliare mai con niente, da non commettere strani errori. E subito tutto vi appare più interessante.

Sagittario

Luna e Giove si uniscono dall’opposizione, chiedendovi così di empatizzare con tutti, di essere sempre sensibili e molto aperti ai bisogni e alle preferenze di qualcuno.

Capricorno

Sogni e speranze sembrano chiarirvi le idee, farvi pensare meglio e di più. Perché avete bisogno di ritrovare certi discorsi, di capire qualcosa che vi sfugge.

Acquario

Sarà un momento piuttosto divertente, ricco di fantasia e di invenzioni, un tempo che vi stimolerà. Fate la vostra parte accettando e accogliendo inviti, proposte.

Pesci

La Luna mette l’accento su tutte quelle cose intime che non potete e che non dovete in alcun modo trascurare. Siate generosissimi con certe persone, con certe realtà.