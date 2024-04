L’oroscopo di lunedì 22 aprile

O roscopo di lunedì 22 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sempre riuscirete a condividere o a descrivere le vostre idee, le intuizioni e le proposte di bellezza che avete in mente. Non è colpa vostra.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questo cielo vi renderà facilmente ribelli a certe realtà, insofferenti verso situazioni o tempi che non capite. Provate solo a non esagerare con le reazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non sempre riuscirete a trasformare in azioni o proposte certe idee, certe fantasie che hanno un senso e un valore precisi. Forse è meglio rimandare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Davvero certe cose intime, insieme ad una buona dose di pigrizia, potrebbero rallentare le azioni, convincendovi a non fare, a rimandare un po’.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre potrete trovare il giusto equilibrio tra parole e buone maniere, incontrando un modo di dire che funzioni, che non vi faccia commettere errori.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Potreste avvertire dubbi e incertezze che rallenteranno le vostre azioni, che vi renderanno meno veloci. Ma non dovreste sforzarvi o accelerare, fate ciò che sentite.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non sempre le emozioni vi consentiranno di vivere liberamente un rapporto, una situazione in pubblico. Qualcosa vi impedisce di brillare, di fare rumore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non date peso ai possibili malumori di qualcuno, di chi ha forse poca voglia di parlare perché non è sicuro di quello che ha da dire. Concentratevi su voi stessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avete voglia di fare qualcosa di bello, di celebrare un certo divertimento. Ma non sarà così facile convincere qualcuno di farlo insieme a voi. Fate da soli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non sacrificate ogni cosa in nome dell’impegno, non date sempre e comunque la precedenza al lavoro o alle cose che dovete fare. Un po’ di leggerezza vi farà benissimo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avete ottime idee e intenzioni, ma non anche le parole giuste per raccontare, per dire, per condividere come vorreste. Tenete per voi le intuizioni migliori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Meglio non aspettarvi grandi aiuti o sostegni pratici da parte di qualcuno che ha forse paura di agire, di prendersi responsabilità. Siate indipendenti, sempre.