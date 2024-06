L’oroscopo di lunedì 24 giugno

O roscopo di lunedì 24 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Provate a non imporre la vostra concretezza, a non aspettarvi dagli altri la vostra stessa voglia e impazienza di fare, di dimostrare. Non funzionerebbe.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Accogliete l’invito della Luna che vi vuole vedere meno veloci, meno diretti e decisi nel fare qualcosa ascoltando forse un Marte che va di corsa. Lentezza per non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna si fa leggera come le vostre emozioni, come quei sentimenti che miglioreranno con il passare delle ore. Apprezzerete qualcuno e il suo modo di fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Smettetela di preoccuparvi per qualcuno e imparate a vivere più da vicino la realtà con le sue occasioni, con le soluzioni che non vi aspettereste. Starete meglio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La vera nemica del momento potrebbe essere una fretta inutile, la sensazione di dover fare di più e meglio, e subito. Forse niente è tanto urgente.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Un po’ di fantasia, e una certa immaginazione, sapranno certamente avvicinarvi alle persone importanti, aiutandovi a collaborare con chi conta, con chi vi è vicino.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di leggerezza, di fantasia, qualcosa che non otterrete però dagli altri. Al contrario, dovrete portare l’attenzione su voi stessi per non sbagliare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

A volte si impongono piccole scelte. Oggi, ad esempio, dovrete decidere se dedicarvi di più alle relazioni che vi divertono o alle questioni pratiche e di casa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non abbiate paura di dire e di parlare, perché saprete sempre dire la cosa giusta nel momento migliore. Fidatevi delle vostre parole, dei vostri gesti, dei dettagli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Lentamente calerà il volume delle emozioni e il bisogno di confrontarvi costantemente con qualcuno, con certe persone. E subito vi sentirete meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

L’arrivo della Luna vi aiuterà a dare meno retta ai dubbi e alle paure più intime per spostare la vostra attenzione sulle cose migliori. Guadagnerete un sincero ottimismo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi aiuta a sentirvi meglio, ad essere capiti e ascoltati dalle persone che contano. E subito guadagnerete sicurezza, facendo meglio ogni cosa.