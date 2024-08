Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete voglia di pescare tra le passioni meno evidenti e le idee nascoste, divertendovi a vivere un momento intrigante, persino poco chiaro ma interessante.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Per un momento, sarete sedotti da tutto ciò che si confonde e non dice il vero, da quelle cose che ci illudono volentieri. Perché la vita è anche un sogno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna arriverà nel vostro segno portando con sé una certa pigrizia, la non voglia di fare, il gusto dell’ozio. Ma è estate e potete concedervi tutti questi vizi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sogni e passioni spesso camminano insieme, facendo un percorso comune, coltivano le stesse idee. Per questo dovreste vivere il momento con coraggio e fantasia.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Provate a mettere in silenzioso la vostra voglia di fare e di ottenere per ascoltare, come si deve, l’anima con i suoi desideri. Prendetevi un momento per pensare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Forse una paura o una preoccupazione rischiano di non farvi sentire del tutto all’altezza di certe situazioni, di alcune realtà. Siate però obiettivi e non esagerate con le paure.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Le emozioni vi insegneranno a ridare la giusta importanza a qualcosa che la merita, smettendo di sprecare le vostre energie per qualcosa che proprio non vale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Per un momento, vi piacerà condividere e inventare qualcosa di bello con qualcuno, con chi è importante. Siate aperti alle idee e alle possibilità, osservate e ascoltate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sarete particolarmente attenti ai bisogni o ai desideri di qualcuno, finendo così per sottrarre importanza al lavoro, alle cose da fare. Ma per una volta ne vale la pena.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Per un segno concreto e deciso come voi, il relax ha sempre il sapore della distrazione, del caos voluto che confonde le idee. Qualcosa che dovreste assolutamente provare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Divertitevi senza aspettare nessuno, facendolo da soli, muovendovi in modo autonomo. Perché non sempre gli altri sapranno condividere qualcosa di bello insieme a voi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avrete voglia di raccontare qualcosa ma mettendoci fantasia e aggiungendo spesso qualcosa di vostro, forse per colorare i discorsi e per rendere più interessante il tutto.