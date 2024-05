L’oroscopo di lunedì 27 maggio

O roscopo di lunedì 27 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Certe questioni di lavoro vi sembrano davvero eccessive e troppo fantasiose per piacervi, per convincervi. Per questo saranno possibili tensioni e differenze d’opinioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sembra proprio che le stelle apprezzino le vostre proposte originali, anche quelle idee che brillano per originalità, ma che la vostra concretezza rende accettabili.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fidatevi di idee e di proposte che vi arriveranno nelle prossime ore. Siate insomma accoglienti con tutto e con tutti, perché le stelle vi porteranno fortuna.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna opposta vi spinge ad essere molto più tolleranti e accoglienti con le cose del momento. Un piccolo sforzo per vivere meglio idee e situazioni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti, come questo, in cui accordi e intese possono riguardare anche piccole cose, persino quei dettagli che spesso non notiamo. Ma che ci possono avvicinare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

A volte riuscite a trasformare ogni cosa in qualcosa di bello e di interessante, forse perché trovate uno spunto o uno stimolo anche nelle situazioni meno facili.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La quadratura lunare vi chiederà di aprirvi un po’, di lasciare andare e fluire parole e promesse, senza preoccuparvi troppo delle conseguenze del vostro dire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Attenzione a non dire o a non comportarvi in modo troppo diretto, troppo intenso e passionale. Perché non sempre le persone vicine apprezzeranno questo stile.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

In qualche modo le vostre azioni e le vostre iniziative avranno un senso e una funzione. Non è insomma il momento di rimandare o di rinunciare, non adesso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Grazie a chi forse vi infonde fiducia e vi incoraggia, oggi riuscirete a fare molte cose, e sempre funzionando, sempre esprimendo una fortuna, un risultato concreto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Evitate di reagire in modo troppo diretto o forte rispetto a qualcuno, rispetto a situazioni che rischiano di innervosirvi un po’. Perché non sapete tutta la verità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sarà un momento facile sotto un cielo amico. Un tempo che vi aiuterà ad andare d’accordo con ogni contesto, con le persone vicine. Lasciate libere le intenzioni.