Ariete

Amerete vivere ogni dimensione domestica e personale con tanta fantasia, consentendo a qualcuno di vivere un sogno, un desiderio e una forte emozione.

Toro

Avete davvero bisogno di sentirvi liberi, liberissimi di essere e di fare. Anche perché non credete a certi limiti, non riconoscete certe regole o certi schemi.

Gemelli

Nonostante non sempre sarete di ottimo umore, le stelle del momento daranno ragione a voi, staranno dalla vostra parte. Regalandovi piccole ma preziose fortune.

Cancro

Sembrate essere mossi soprattutto dalla logica, da quel pensiero che non ammette sogni e illusioni e che crede solo in ciò che sia reale, possibile. Non accettate promesse.

Leone

Qualcuno non sembra essere in vena di comportarsi in modo così gentile o di rispettare le buone maniere. Non fatene un dramma e cercate di capire gli umori.

Vergine

Questa Luna vicinissima vi aiuta a vivere particolarmente bene ogni cosa, ogni momento. Per una volta saprete di avere ragione, di non dire o fare cose sbagliate.

Bilancia

Difficile convincervi a non dire, a nascondere qualcosa che vuole invece apparire, emergere e farsi notare. Solo evitate gli eccessi considerando meglio le situazioni.

Scorpione

Si respira un certo bisogno di cose nuove e migliori, di puntare l’animo in direzione di tutto ciò che vi piace e che vi accende. E niente vi sconsiglia di farlo.

Sagittario

Certe emozioni potrebbero complicare la qualità del presente con strane paure e inutili confronti. Dunque non cadete nella trappola di critiche o osservazioni poco intelligenti.

Capricorno

Non avrete troppa voglia di lavorare, di impegnarvi o di accettare i soliti impegni. Ma, per una volta, potete perdonarvi una certa pigrizia, un po’ di distrazione.

Acquario

Non sarà sempre facile andare d’accordo con le persone vicine, con quella dimensione intima e domestica che potrebbe andarvi un pochino stretta.

Pesci

L’energia vi spingerà a credere in cose libere e diverse, a non porre troppe regole ad un pensiero che va veloce, che rincorre ogni cosa. Nutritevi di colore.