L’oroscopo di lunedì 29 gennaio

O roscopo di lunedì 29 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte oggi vi rende coraggiosi quanto basta per cambiare regole e abitudini, per non restare mai troppo fermi a osservare le solite cose. Agite.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Bello potervi fidare di quel Giove così vicino. Oggi stabilite un accordo con la fortuna, con le occasioni e le possibilità della nuova settimana. Niente vi fermerà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La settimana inizia con emozioni che hanno bisogno di affidarsi anche alla fantasia, ad una certa immaginazione per non spegnersi o annoiarsi. Sognate un po’.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avrete voglia di dire, di apparire, di fare qualcosa di speciale per portare su di voi una certa attenzione. Solo non esagerate con le parole o gli scherzi.

Leone

(23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La settimana inizia con una certa voglia di fare, di dimostrare, di impegnarvi in modo tonico e chiaro. Con tanti piccoli atti di coraggio e intraprendenza.

Vergine

(24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una Luna tanto vicina vi aiuta a mettere anche dell’emozione in questa giornata intensa. Provate ad essere gentili per conquistare una persona preziosa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Stili diversi tra voi e chi amate. Perché voi preferirete essere ottimisti, sperare e contare su certe cose. Mentre altri preferiranno rinunciare, cambiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte vi rende protagonisti di un lunedì veloce e un po’ impaziente, di una giornata in cui certe speranze di qualcuno vi sembreranno francamente impossibili.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Usate misura e buon senso quando lavorate, quando vi impegnate o fate cose. Perché oggi sarà importante non andare mai oltre certi limiti o confini.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Marte e Venere oggi parlano dal vostro segno. Invitandovi ad essere ottimisti e sempre pronti al cambiamento, ad accogliere novità e promesse senza paura.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avrete uno strano bisogno di stare tra le cose più intime e personali, di non distaccarvi mai veramente dalla casa, da certe persone. Peccato sia lunedì.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Per sognare servono sia il coraggio che la fiducia nel destino, e oggi non vi mancherà nulla di tutto questo. Ecco perché dovreste liberare i pensieri, vivere di fantasia.