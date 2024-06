L’oroscopo di lunedì 3 giugno

O roscopo di lunedì 3 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Impossibile tacere i vostri dubbi e fingere che tutto vada bene. Giove, infatti, vi convincerà ad esprimere ogni pensiero, ad essere sinceri come Arieti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Perdete la compagnia di Mercurio, per questo idee e parole sembrano rallentare e diventare meno importanti. Prendetevi una pausa dai discorsi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio arriva nel vostro segno portando con sé fantasia e soluzioni speciali. Così da poter gestire in modo ottimale dubbi e paure di qualcuno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il volume dei discorsi sembra calare, e voi non avrete più così bisogno di sentirvi sempre connessi agli altri. Momento ideale per riflettere e capire.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Finalmente Mercurio diventa un amico, una forza cosmica che vi consente di parlare e di pensare in modo migliore. Fortuna anche con le spese e le questioni pratiche.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La vostra migliore energia entra in collisione con sé stessa finendo per chiedervi grandi sforzi con il lavoro e le cose da fare. Ma voi potete decidere di non esagerare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La vostra mente sembra vivere un momento magico, speciale, ricco di fantasia ma anche di quella logica senza la quale non possiamo fare niente. Bellissimo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Potete smettere di spiegare ogni cosa, di sentirvi in dovere di dimostrare ciò che fate e perché lo state facendo. Ritrovate un rapporto con voi stessi, con i vostri equilibri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra non apprezzare troppo i vostri dubbi, quelle domande che Plutone rende attuali e frequenti. Dimostrate di essere sicuri di ciò che fate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Usate la fantasia e una certa dose di immaginazione per risolvere un problema che vi pesa, che vi insegue. Perché ora lo potete fare meglio del solito.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sarà un momento divertente, curioso, fatto apposta per stimolare in voi la curiosità e soddisfare qualche desiderio. Date libero sfogo ai pensieri, alle intenzioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Dovrete fare i conti con qualcuno che si sente più forte e veloce di voi, forse perché non condivide i vostri stessi dubbi, quelle domande che rendono più lenta ogni cosa.