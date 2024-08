Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Perdete l’amicizia di Venere, di quella gentilezza che ha reso migliori gli amori e le intese di inizio estate. Siate più leggeri, non imponente niente a nessuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sembra che il cielo vi inviti a lasciar andare pensieri e preoccupazioni per celebrare finalmente l’estate con la sua distrazione. Siate leggerissimi, andate lontano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio si ferma e ci ripensa. Per questo potreste dovervi fermare per capire cosa sia meglio fare in casa, in famiglia, con certe persone. Non siate frettolosi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Da oggi cambiano lo stile e la qualità delle comunicazioni, del parlare. Succede perché Mercurio vi renderà più silenziosi, ma Venere molto più empatici.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi le emozioni rincorrono una nuova leggerezza, la voglia e il bisogno di pensare ad altro, di stare bene con le cose del momento. E’ estate, concedetevelo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Venere arriva nel vostro segno per portarvi leggerezza, misura e voglia di fare. Peccato che Mercurio si fermi, ricordandovi che l’estate è fatta anche di riposo, di pause.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Perdetevi un po’ di vista, dando maggiore importanza agli altri, a qualcuno. Fatelo per entrare veramente nello spirito estivo, così da migliorare intese e complicità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi piacerà vedere come Venere diventi una vostra amica, un pianeta che vi consente di stare meglio con le persone che contano. Divertitevi a fare progetti insieme.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Meglio non fare troppo affidamento, e non dare così tanta importanza a qualcuno sul lavoro. Perché non sempre gli altri avranno le idee migliori, non sempre funzioneranno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Nonostante alcuni intoppi, e piccoli problemi non così difficili da risolvere, saprete gestire molto bene ogni impegno, ogni lavoro. Perché avete le idee chiare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Venere smette di imporvi un look gentile, di chiedervi sempre sorrisi e buone maniere, anche quando non ne avete voglia. Da questo momento potete essere spontanei.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno, accanto a voi, perde di chiarezza e di lucidità. Per questo dovreste fidarvi un po’ meno delle sue parole, non credendo a certe promesse, a qualche dichiarazione.