L’oroscopo di lunedì 6 maggio

O roscopo di lunedì 6 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna vi è sempre vicina, ed è in vena di farvi pensare, di farvi riflettere su certe realtà. Per questo vi comporterete in modo prudente, gentile, logico.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Davvero questa Venere vicinissima vi aiuta a vivere meglio ogni cosa, ogni possibilità. Insieme a lei potrete infatti leggere bellezza anche nelle piccole realtà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Luna e Mercurio sono talmente vicini da accendere i vostri sogni e da rendervi visionari, capaci di invenzioni e di altre fantasie. Non vi rimane che godervi questo cielo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi spinge a capire meglio qualcosa, per poi decidere come reagire, cosa dire o cosa proporre. Dunque pensieri fatti apposta per non sbagliare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi preoccupate per come farete qualcosa, per ciò che sapete di dover affrontare, e per il modo con cui lo farete. Così da non commettere inutili errori.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna sfiora il vostro Mercurio portando in alto le emozioni, facendovi sentire molto sensibili ai dettagli e alle coccole. Concedetevi un momento gentile e delicato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mercurio e la Luna si stringono dall’opposizione, per questo percepite il bisogno di comunicare qualcosa, di condividere una realtà che altrimenti vi peserebbe.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Momento super per provare a prendervi cura di qualcuno, di fare qualcosa di concreto per il vostro benessere. Siate attenti a tutto ciò che non fa rumore ma che è importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bello potersi divertire con qualcuno, poter condividere un momento simpatico e carico di energia. Certamente un presente che ha bisogno di socialità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

È arrivato il momento di dirsi certe verità, di ammettere qualcosa di bello, di essere forse orgogliosi per qualcosa che avete fatto. Non abbiate paura di guardarvi dentro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Davvero la Luna accende una specialissima voglia di dire, movimentando dialoghi e confronti che sapranno arricchire i vostri pensieri, farvi capire altre cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Siate piuttosto impositivi con qualcuno che non sembra voler accettare il vostro aiuto, la vostra attenzione. Fatelo perché c’è davvero bisogno di voi.