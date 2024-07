Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Dovrete scegliere se continuare a coltivare emozioni e passioni o se, invece, accettare che sia un momento in cui impegnarvi, fare, decidere. Seguite l’istinto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere si connette a Urano per rendere il momento ancora più originale, divertente, passionale. Non stabilite limiti o regole a ciò che farete, non vi serve.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Cuori e affetti sembrano godere dell’amicizia di un cielo che aiuta gli scambi, la complicità e la voglia di stare insieme. Per un momento che ha bisogno di abbracciare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La fretta dei sogni e del fare vi sarà antipatica, forse perché oggi avete voglia d fare tutto con calma, come piace a voi. Sarete romantici, languidi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio e la Luna vi caricano di idee e di emozioni, rendendovi tosti, difficili da convincere o da piegare. Per un presente in cui fare sempre di testa vostra.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

I vostri pianeti fanno rima con amore. Con quella dolcezza che non sempre abita tra le stelle della Vergine, con il bisogno di prendervi cura del cuore. E avrete ragione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno, con il suo modo di fare, sembra davvero solleticare la vostra fantasia, la vostra voglia di collaborare e di condividere idee e iniziative. Fatelo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Certe emozioni, forse del tutto infondate, sembrano complicare il vostro modo di fare e di ottenere. Provate a separare sempre logica e sentimento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giove e Mercurio si parlano e si comprendono, ecco perché il Sagittario oggi riesce a capirsi meglio con chi ama, o lavorare e collaborare di più con certe persone.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Riuscirete a dare, di voi, un’immagine brillante, originale, addirittura un po’ speciale. Contate pure su quella Venere opposta, su una bellezza che si tocca.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La qualità dei vostri rapporti sembra essere condizionata da alcune tensioni interiori, forse punti di orgoglio che non vi consentono di essere troppo rilassati, spontanei.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Cercate intese e complicità con chi amate, perché stavolta le troverete. Perché questi pianeti sono in vena di avvicinarvi a chi volete, di farvi parlare la stessa lingua.